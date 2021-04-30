Второй раз сгорели мусорные евроконтейнеры на улице Карла Маркса в Нижнем Тагиле

Огонь во второй раз уничтожил мусорные контейнеры на площадке дома на улице Карла Маркса, 61 в Нижнем Тагиле.

Инцидент произошел ночью 22 апреля. По словам очевидцев, если бы пожарные не приехали, то огонь мог перекинуться на стоящие рядом автомобили. Кроме того, деревья рядом с площадкой тоже загорелись, написал подписчик паблика «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте». Видео: паблик "Инцидент Нижний Тагил" "ВКонтакте" Сгорели контейнеры регионального оператора «Рифей». В пресс-службе компании редакции TagilCity.ru рассказали, что управляющие компании получают их на ответственное хранение. На контейнерной площадке сгорели три пластиковых евроконтейнера. Это второй случай их уничтожения по указанному адресу. Региональный оператор предоставляет контейнеры собственникам контейнерных площадок на ответственное хранение. Предполагается, что они будут беречь доверенное имущество и сохранять ситуацию, в которой жители в полной мере будут обеспечены возможностями по гигиеничному накоплению ТКО, пояснили в пресс-службе. Там отметили, что так как УК дважды допустила уничтожение евроконтейнеров, предоставлять на ответственное хранение в этом случае новую партию нецелесообразно. Также в «Рифее» рассказали, что основная цель замены железных контейнеров на пластиковые — переход на использование исключительно мусоровозов с задней загрузкой. В приоритете стоит обеспечение пластиковыми евроконтейнерами муниципалитетов, заинтересованных в развитии сферы обращения с ТКО. Мусоровозы с задней загрузкой оснащены усиленными механизмами уплотнения ТКО — мощный гидроцилиндр и прочная плита эффективно прессуют отходы внутри автомобиля. Это минимизирует количество рейсов спецтехники, также разгружается городской трафик автотранспорта. Кроме того, крышка контейнера открывается внутри мусоровоза с задней загрузкой и отходы при погрузке не рассыпаются. На территории АПО-1 для транспортировки ТКО уже используется 122 мусоровоза с задней загрузкой и 142 с боковой, отметили с пресс-службе. В управляющей компании «Управдом», которой были переданы контейнеры на ответственное хранение, редакции TagilCity.ru рассказали, что считают, что это был плановый поджог. Также недавно подожгли баки на улице Мира, 6 и 2. Собственником контейнеров является «Рифей», поэтому мы не можем написать заявление в полицию. Все документы находятся у регионального оператора, только они могут оценить ущерб. Мы написали письмо, уведомили их о произошедшем, чтобы нам выделили дополнительные контейнера,пояснил редакции TagilCity.ru исполнительный директор управляющей компании «Управдом» Евгений Маруков. Он отметил, что проблема с поджогами мусорных контейнеров существует по всему Ленинскому району Нижнего Тагила. Информация об этом уже предоставлена главе района Геннадию Мальцеву.

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