Житель Екатеринбурга рассказал об обвинениях в педофилии и задержании учителями школы

Меня стали расспрашивать, где я был, что делал. Через 10–15 минут приехала полиция, и меня попросили проехать в отдел полиции № 15 как подозреваемого. Там начался допрос. Сначала был разговор с двумя полицейскими, потом со следователем. Они отсмотрели камеры с 14-й поликлиники, где был виден инцидент. Камеры показали, что я вообще ни при чем, рассказал екатеринбуржец.