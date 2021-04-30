Житель Екатеринбурга рассказал об обвинениях в педофилии и задержании учителями школы

Житель Екатеринбурга рассказал об обвинениях в педофилии и задержании учителями школы
Житель Екатеринбурга рассказал об обвинениях в педофилии и задержании учителями школы
Сегодня, 15:37ПроисшествияФото: Яндекс.Карты
25-летний житель Екатеринбурга рассказал об обвинениях в педофилии и задержании учителями школы № 117. Педагогам пожаловалась на приставания неизвестного мужчины.

Отец 11-летней ученицы школы, которого учителя заподозрили в приставаниях к одной из девочек, рассказал Е1, как он оказался замешан в такой неприятный инцидент.

Когда мужчина, забрав ребенка из школы, возвращался домой он заметил несколько людей, которые активно фотографировали его и дочь. Оказалось, что эти люди — директор, педагоги школы и 13-летняя ученица, которая ранее рассказала учителям о домогательствах со стороны какого-то мужчины, а также ее мать.

Меня стали расспрашивать, где я был, что делал. Через 10–15 минут приехала полиция, и меня попросили проехать в отдел полиции № 15 как подозреваемого. Там начался допрос. Сначала был разговор с двумя полицейскими, потом со следователем. Они отсмотрели камеры с 14-й поликлиники, где был виден инцидент. Камеры показали, что я вообще ни при чем, рассказал екатеринбуржец.

В итоге, продержав его в отделе полиции 4 часа, стражи правопорядка отпустили ни в чем не виноватого мужчину.

Безосновательно обвиненному в домогательствах к несовершеннолетней принес извинения руководитель учебного заведения.

Напомним, учителя задержали подозреваемого в педофилии мужчину в школе № 117 на Уралмаше в Екатеринбурге. Однако он оказался вовсе не тем, кого описала одна из учениц, рассказавшая о приставаниях взрослого возле школы.

Сюжеты:
Екатеринбург
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