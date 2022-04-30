Две семьи и трое погибших. СК Свердловской области возбудил дело по факту пожара

Две семьи и трое погибших. СК Свердловской области возбудил дело по факту пожара
Две семьи и трое погибших. СК Свердловской области возбудил дело по факту пожара
Сегодня, 15:02ПроисшествияФото: 1МI
СК по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту пожара в селе Мезенское. Жертвами возгорания стали мужчина и двое детей. Еще пятерых человек отвезли в больницу с ожогами разной степени.

По данным представителя пресс-службы МВД Свердловской области Валерия Горелых, пожар произошел глубокой ночью 30 апреля. Известно, что в доме собралась компания из двух семей. Присутствующие сидели до поздней ночи, затем легли спать.

Возгорание затронуло 100 квадратных метров — с жилого дома пожар перекинулся на рядом стоящие постройки. Специалисты выясняют, что стало катализатором пожара. У следствия несколько версий. Возможно, возгорание случилось из-за нарушения использования банной печи.

Напомним, 14 февраля в Нижнем Тагиле также произошел пожар. В нем погибла женщина, но ее тело так и не удалось найти.

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