Капитан из уральского села погиб от ранения на Украине

Тело погибшего на Украине Антона Камаева привезли на родину. Его наградили орденом Мужества посмертно. Сегодня, 30 апреля, пройдут похороны. Об этом заявил глава округа Сухой Лог Роман Валов.

Камаев – уроженец села Курьи, где в 2007 окончил школу. Высшее образование военный получил в Уральском университете, где учился на кафедре танковых войск, пишет Е1. Несколько лет он работал на заводе, а затем служил в тульской дивизии ВДВ. У погибшего была жена и дочь. По словам родных, Антон всегда хотел быть военным. Близкие рассказывают, что он был очень отзывчивым и добрым человеком. Сослуживцы вспоминают о нем как о порядочном офицере. В бою капитан Камаев получил ранение в ноги. Из-за вражеских обстрелов его не успели спасти. Сегодня, 30 апреля, пройдет отпевание. Затем гроб понесут на руках до здания администрации и похоронят на местном кладбище.

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