Капитан из уральского села погиб от ранения на Украине

Капитан из уральского села погиб от ранения на Украине
Капитан из уральского села погиб от ранения на Украине
Сегодня, 11:57ПроисшествияФото: 1МI
Тело погибшего на Украине Антона Камаева привезли на родину. Его наградили орденом Мужества посмертно. Сегодня, 30 апреля, пройдут похороны. Об этом заявил глава округа Сухой Лог Роман Валов.

Камаев – уроженец села Курьи, где в 2007 окончил школу. Высшее образование военный получил в Уральском университете, где учился на кафедре танковых войск, пишет Е1.

Несколько лет он работал на заводе, а затем служил в тульской дивизии ВДВ. У погибшего была жена и дочь.

По словам родных, Антон всегда хотел быть военным. Близкие рассказывают, что он был очень отзывчивым и добрым человеком. Сослуживцы вспоминают о нем как о порядочном офицере.

В бою капитан Камаев получил ранение в ноги. Из-за вражеских обстрелов его не успели спасти.

Сегодня, 30 апреля, пройдет отпевание. Затем гроб понесут на руках до здания администрации и похоронят на местном кладбище.

Сюжеты:
Операция на УкраинеНовости УрФО
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