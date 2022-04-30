Капитан из уральского села погиб от ранения на Украине

Камаев – уроженец села Курьи, где в 2007 окончил школу. Высшее образование военный получил в Уральском университете, где учился на кафедре танковых войск, пишет Е1.
Несколько лет он работал на заводе, а затем служил в тульской дивизии ВДВ. У погибшего была жена и дочь.
По словам родных, Антон всегда хотел быть военным. Близкие рассказывают, что он был очень отзывчивым и добрым человеком. Сослуживцы вспоминают о нем как о порядочном офицере.
В бою капитан Камаев получил ранение в ноги. Из-за вражеских обстрелов его не успели спасти.
Сегодня, 30 апреля, пройдет отпевание. Затем гроб понесут на руках до здания администрации и похоронят на местном кладбище.