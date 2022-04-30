Оказалась неисправной навигационная система у лайнера «Уральских авиалиний»

Около полудня экипаж судна сообщил об отказе навигации. Вскоре работа восстановилась, было принято лететь к аэродрому назначения, рассказали в telegram-канале Aviaincident.
Через небольшой промежуток времени от экипажа снова поступило сообщение о неполадках с системой навигации. В итоге было решено вернуться на аэродром вылета. Сигналов «Бедствие» и «Срочности» не было, пишет Ура.ру.
Напомним, 29 апреля 2022 года самолет «Уральских авиалиний», летевший рейсом «Екатеринбург — Сочи», вынужден был сделать посадку в Грозном из-за ухудшения погодных условий.