Оказалась неисправной навигационная система у лайнера «Уральских авиалиний»

Оказалась неисправной навигационная система у лайнера «Уральских авиалиний»
Оказалась неисправной навигационная система у лайнера «Уральских авиалиний»
Сегодня, 15:01ПроисшествияФото: 1МI
В самолете «Уральских авиалиний», который летел рейсом «Раменский — Худжанд», выявились неисправности в навигационной системе, не работавшей 8 минут.

Около полудня экипаж судна сообщил об отказе навигации. Вскоре работа восстановилась, было принято лететь к аэродрому назначения, рассказали в telegram-канале Aviaincident.

Через небольшой промежуток времени от экипажа снова поступило сообщение о неполадках с системой навигации. В итоге было решено вернуться на аэродром вылета. Сигналов «Бедствие» и «Срочности» не было, пишет Ура.ру.

Напомним, 29 апреля 2022 года самолет «Уральских авиалиний», летевший рейсом «Екатеринбург — Сочи», вынужден был сделать посадку в Грозном из-за ухудшения погодных условий.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
происшествиеУральские авиалиниисамолетнеисправностьнавигация
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы