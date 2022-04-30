«Приехали отдыхать»: двое детей погибли и трое пострадали в пожаре в уральском селе

«Приехали отдыхать»: двое детей погибли и трое пострадали в пожаре в уральском селе
«Приехали отдыхать»: двое детей погибли и трое пострадали в пожаре в уральском селе
Сегодня, 10:57ПроисшествияФото: 1МI
Во время пожара, который возник в частном доме в селе Мезенском, погибли девочка 5 лет и мальчик 3 лет, а также мужчина 46 лет. Также есть пострадавшие. Происшествие случилось ночью 30 апреля 2022 года.

По предварительным данным, две семьи приехали в дом на выходные. Одна из версий причин возгорания — неосторожное обращение с огнем. Почему возник пожар — установят после проведения экспертизы, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Пострадавшими оказались женщина 36 лет, мужчина 35 лет и трое детей: 10-летняя девочка, 3-летний мальчик и годовалая девочка. С ожогами тела их госпитализировали в больницу.

Самые серьезные повреждения оказались у 35-летнего мужчины: предварительно ему диагностировали 40% ожогов.

Напомним, в апреле 2021 года в селе Бызово возник пожар, в результате которого погибли 5 детей. Родители и двое детей были госпитализированы в больницу с ожогами 1 и 2 степени и отравлением угарным газом.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
Свердловская областьпроисшествиедетипожарпогибшие
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы