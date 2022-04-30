«Приехали отдыхать»: двое детей погибли и трое пострадали в пожаре в уральском селе

Во время пожара, который возник в частном доме в селе Мезенском, погибли девочка 5 лет и мальчик 3 лет, а также мужчина 46 лет. Также есть пострадавшие. Происшествие случилось ночью 30 апреля 2022 года.

По предварительным данным, две семьи приехали в дом на выходные. Одна из версий причин возгорания — неосторожное обращение с огнем. Почему возник пожар — установят после проведения экспертизы, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. Пострадавшими оказались женщина 36 лет, мужчина 35 лет и трое детей: 10-летняя девочка, 3-летний мальчик и годовалая девочка. С ожогами тела их госпитализировали в больницу. Самые серьезные повреждения оказались у 35-летнего мужчины: предварительно ему диагностировали 40% ожогов. Напомним, в апреле 2021 года в селе Бызово возник пожар, в результате которого погибли 5 детей. Родители и двое детей были госпитализированы в больницу с ожогами 1 и 2 степени и отравлением угарным газом.

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