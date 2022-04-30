«Приехали отдыхать»: двое детей погибли и трое пострадали в пожаре в уральском селе

По предварительным данным, две семьи приехали в дом на выходные. Одна из версий причин возгорания — неосторожное обращение с огнем. Почему возник пожар — установят после проведения экспертизы, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
Пострадавшими оказались женщина 36 лет, мужчина 35 лет и трое детей: 10-летняя девочка, 3-летний мальчик и годовалая девочка. С ожогами тела их госпитализировали в больницу.
Самые серьезные повреждения оказались у 35-летнего мужчины: предварительно ему диагностировали 40% ожогов.
Напомним, в апреле 2021 года в селе Бызово возник пожар, в результате которого погибли 5 детей. Родители и двое детей были госпитализированы в больницу с ожогами 1 и 2 степени и отравлением угарным газом.