Спортсмены ММА отправятся в колонию за насилие над дочерью сотрудника Росгвардии

Осужденные в Екатеринбурге бойцы ММА получили от 6 до 9 лет колонии за насилие над старшеклассницей.Все трое состояли с девушкой в отношениях и утверждали, что насилия не было, но суд не изменил решения. Вскоре молодые люди отправятся в колонию.

Несколько месяцев назад они познакомились с двумя школьницами в соцсетях. Девушки согласились провести с ними время и не отказались от интимной оральной связи. Позже стало известно, что отец одной из старшеклассниц служит в Росгвардии. Против молодых людей возбудили уголовное дело по статьям о сексуальном насилии. Дочь росгвардейца рассказала о принуждении к сексу. Ее подруга утверждала обратное. О добровольном согласии говорили и подсудимые. Несмотря на эти заявления, молодых людей осудили на несколько лет колонии и выписали крупный штраф в пользу потерпевшей школьницы, пишет Е1. Напомним, ранее в Екатеринбурге также задержали подозреваемых в насилии над школьницей. Ими стали двое мужчин и женщина.

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