Спортсмены ММА отправятся в колонию за насилие над дочерью сотрудника Росгвардии

Спортсмены ММА отправятся в колонию за насилие над дочерью сотрудника Росгвардии
Спортсмены ММА отправятся в колонию за насилие над дочерью сотрудника Росгвардии
Сегодня, 12:28ПроисшествияФото: 1МI
Осужденные в Екатеринбурге бойцы ММА получили от 6 до 9 лет колонии за насилие над старшеклассницей.Все трое состояли с девушкой в отношениях и утверждали, что насилия не было, но суд не изменил решения. Вскоре молодые люди отправятся в колонию.

Несколько месяцев назад они познакомились с двумя школьницами в соцсетях. Девушки согласились провести с ними время и не отказались от интимной оральной связи. Позже стало известно, что отец одной из старшеклассниц служит в Росгвардии. Против молодых людей возбудили уголовное дело по статьям о сексуальном насилии.

Дочь росгвардейца рассказала о принуждении к сексу. Ее подруга утверждала обратное. О добровольном согласии говорили и подсудимые. Несмотря на эти заявления, молодых людей осудили на несколько лет колонии и выписали крупный штраф в пользу потерпевшей школьницы, пишет Е1.

Напомним, ранее в Екатеринбурге также задержали подозреваемых в насилии над школьницей. Ими стали двое мужчин и женщина.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
Свердловская областьпроисшествиенасилиеколонияЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы