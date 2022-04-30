Стали известны детали гибели участковой из Бисерти

Сотрудница полиции Эльвира Муфазалова, тело которой обнаружили неподалеку от поселка Первомайский, была на рыбалке с 21-летним юношей. Молодой человек ранее был опекаемым у свердловчанки, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.