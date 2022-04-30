Стали известны детали гибели участковой из Бисерти

Стали известны детали гибели участковой из Бисерти
Стали известны детали гибели участковой из Бисерти
Сегодня, 21:04ПроисшествияФото: 1МI
Источник рассказал о возможном участнике событий на рыбалке, где погибла свердловская участковая Эльвира Муфазалова.

Сотрудница полиции Эльвира Муфазалова, тело которой обнаружили неподалеку от поселка Первомайский, была на рыбалке с 21-летним юношей. Молодой человек ранее был опекаемым у свердловчанки, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подчеркнул, что в настоящий момент правоохранители отрабатывают все возможные версии произошедшего. Большинство признаков, по словам полицейского, указывают на бытовой характер трагедии.

Напомним, тело 31-летней участковой из Бисерти было найдено ночью 30 апреля на берегу водоема. О пропаже свердловчанки заявила ее мать.

Сюжеты:
Новости УрФО
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