Стали известны подробности убийства женщины и ее любовника из-за ревности в Бисерти

Стали известны подробности двойного убийства в Бисерти.

Стали известны подробности убийства жительницы поселка Бисерти Светланы Гаяновой. В пятницу, 29 апреля, ее тело нашли недалеко от дома № 25 по улице Тимирязева. О произошедшем рассказала знакомая убитой.

Светлане было 37 лет, она сняла квартиру на первом этаже, после того как разъехалась с мужем. Не знаю, были в разводе или нет. Света сошлась с Андреем, причем они с Русланом были знакомы и в хороших отношениях, рассказала женщина. По словам женщины, Светлана, ее молодой человек и бывший муж собрались большой компанией у нее дома. Ближе к ночи в квартире стало шумно, но после приезда полиции все разошлись. В 4 утра соседи снова услышали крики. Когда приехала полиция, ее тело нашли на улице. Бывший муж Руслан сидел рядом и плакал. По словам Дарьи, вначале он убил Андрея, тело которого позже нашли в кровати. Светлана попыталась спастись, выбежав на улицу босиком с дочерью на руках. Руслан догнал ее у магазина, повалил наземь и нанес ей ножевые ранения. Он проколол ей легкие, она начала задыхаться. Дочь потом кричала: «Мама, мама, дыши, пожалуйста!»,рассказывает знакомая семьи. Раньше Светлана работала в детском саду. С Русланом она рассталась из-за его проблем с алкоголем. Ранее он служил в горячих точках, откуда вернулся с контузией. У пары есть дочь и сын, который во время трагедии находился у бабушки, пишет Е1.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter