Тагильчанка чуть не погибла во время пожара в квартире на улице Газетная

Тагильчанка чуть не погибла во время пожара в квартире на улице Газетная
Тагильчанка чуть не погибла во время пожара в квартире на улице Газетная
Сегодня, 15:27ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Тагильчанка получила отравление продуктами горения во время пожара. Происшествие случилось утром 30 апреля 2022 года в пятиэтажном жилом доме на Газетной улице.

Пожарных вызвали соседи, которые заметили в подъезде задымление. В момент возгорания тагильчанка была дома одна, скорее всего, спала. Пожарные нашли ее в комнате, где разгорелся пожар. Женщина была без сознания. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В результате возгорания на площади 1 квадратный метр оказались повреждены некоторые домашние вещи.

Фото:ГУ МЧС по Свердловской области

По предварительной версии, причиной возгорания могло стать короткое замыкание напольного светильника.

Напомним, сегодня ночью в селе Мезенском возник пожар в доме, куда две семьи приехали отдохнуть на выходные. Погибло двое детей и мужчина, пятеро человека пострадали, сейчас они находятся в больнице.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Свердловская областьпроисшествиепожарпострадавшаяНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы