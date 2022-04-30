Тагильчанка чуть не погибла во время пожара в квартире на улице Газетная

Пожарных вызвали соседи, которые заметили в подъезде задымление. В момент возгорания тагильчанка была дома одна, скорее всего, спала. Пожарные нашли ее в комнате, где разгорелся пожар. Женщина была без сознания. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
В результате возгорания на площади 1 квадратный метр оказались повреждены некоторые домашние вещи.
По предварительной версии, причиной возгорания могло стать короткое замыкание напольного светильника.
Напомним, сегодня ночью в селе Мезенском возник пожар в доме, куда две семьи приехали отдохнуть на выходные. Погибло двое детей и мужчина, пятеро человека пострадали, сейчас они находятся в больнице.