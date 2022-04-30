Тагильчанка чуть не погибла во время пожара в квартире на улице Газетная

Пожарных вызвали соседи, которые заметили в подъезде задымление. В момент возгорания тагильчанка была дома одна, скорее всего, спала. Пожарные нашли ее в комнате, где разгорелся пожар. Женщина была без сознания. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.