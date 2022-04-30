В Нижнем Тагиле загорелась несанкционированная свалка покрышек на ГГМ

Старые канистры, тряпки и покрышки вспыхнули на помойке за гаражным кооперативом на Гальянке. Тагильчане пытались потушить огонь самостоятельно, однако им пришлось вызвать МЧС.

Свалка за гаражами на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле горела днем в субботу, 30 апреля. Как рассказали ИА «Все новости» очевидцы происшествия, дым от горящих покрышек был виден несколько сотен метров. Местные жители пожаловались, что собственники гаражных боксов устроили несанкционированную свалку — горы мусора складировались там годами. Помойку никто не убирает. По словам очевидцев, огонь попытались тушить своими силами подростки. Они же и могли устроить пожар, считают собеседники издания. Приехавшие на вызов пожарные сообщили, что площадь возгорания составила около 600 квадратных метров.

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