Задержаны стучавшиеся в окна к екатеринбурженке хулиганы

Задержаны стучавшиеся в окна к екатеринбурженке хулиганы
Задержаны стучавшиеся в окна к екатеринбурженке хулиганы
Сегодня, 11:19ПроисшествияФото: УМВД по Екатеринбургу
Полицейские задержали двух хулиганов, которые стучали ночью в окно одной из жительниц Екатеринбурга на улице Фрунзе. Инцидент случился 29 апреля 2022 года.

Молодые люди 22 и 23 лет во время опроса рассказали, что ночью они пили алкоголь, после чего гуляли на улице. В какой-то момент они решили залезть на пристрой одного из домов.

Женщина, которая живет на втором этаже, услышала шум и увидела дебоширов, которые решили постучать в ее окно. Также молодые люди напугали ребенка екатеринбурженки, сообщили TagilCity.ru в УМВД по Екатеринбургу.

Фото:УМВД по Екатеринбургу

Женщина обратилась в полицию с заявлением. Почему они решили залезть на ее балкон, свердловчане не могут объяснить. Но, по их словам, нанести вред или что-то украсть из квартиры они не хотели. Также они попросили прощения у женщины за свое поведение и сказали, что сожалеют о содеянном.

Сейчас решается вопрос о привлечении хулиганов к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Напомним, ночью 18 января в Екатеринбурге неизвестные хулиганы побили стекла в автомобилях и украли из них ценные вещи.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
Свердловская областьпроисшествиехулиганствоЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы