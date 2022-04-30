Задержаны стучавшиеся в окна к екатеринбурженке хулиганы

Полицейские задержали двух хулиганов, которые стучали ночью в окно одной из жительниц Екатеринбурга на улице Фрунзе. Инцидент случился 29 апреля 2022 года.

Молодые люди 22 и 23 лет во время опроса рассказали, что ночью они пили алкоголь, после чего гуляли на улице. В какой-то момент они решили залезть на пристрой одного из домов. Женщина, которая живет на втором этаже, услышала шум и увидела дебоширов, которые решили постучать в ее окно. Также молодые люди напугали ребенка екатеринбурженки, сообщили TagilCity.ru в УМВД по Екатеринбургу. Фото: УМВД по Екатеринбургу Женщина обратилась в полицию с заявлением. Почему они решили залезть на ее балкон, свердловчане не могут объяснить. Но, по их словам, нанести вред или что-то украсть из квартиры они не хотели. Также они попросили прощения у женщины за свое поведение и сказали, что сожалеют о содеянном. Сейчас решается вопрос о привлечении хулиганов к административной ответственности за мелкое хулиганство. Напомним, ночью 18 января в Екатеринбурге неизвестные хулиганы побили стекла в автомобилях и украли из них ценные вещи.

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