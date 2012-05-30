Опять владелец двухколесного железного коня попал в сводку Нижнетагильского ГИБДД
30 мая 2012, 13:35Происшествия
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Вчера вечером в 23 часа 20 минут водитель мотоцикла ИМЗ-8-103-10 1994 года рождения столкнулся с автомобилем.
Вторым участником ДТП стал водитель Mitsubishi Colt, женщина 1971 года рождения, следовавшая в попутном мотоциклисту направлении. Столкновение произошло у дома 66 по улице Красногвардейской. Оба двигались со стороны Садоводов в сторону Кулибина. Как и бывает часто в таких авариях, травмы получил только водитель мотоцикла. У него ссадины обоих коленных суставов, попросту говоря, ободрал коленки.
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