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Опять владелец двухколесного железного коня попал в сводку Нижнетагильского ГИБДД
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Опять владелец двухколесного железного коня попал в сводку Нижнетагильского ГИБДД

30 мая 2012, 13:35Происшествия
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