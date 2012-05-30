Опять владелец двухколесного железного коня попал в сводку Нижнетагильского ГИБДД

Вторым участником ДТП стал водитель Mitsubishi Colt, женщина 1971 года рождения, следовавшая в попутном мотоциклисту направлении. Столкновение произошло у дома 66 по улице Красногвардейской. Оба двигались со стороны Садоводов в сторону Кулибина. Как и бывает часто в таких авариях, травмы получил только водитель мотоцикла. У него ссадины обоих коленных суставов, попросту говоря, ободрал коленки.