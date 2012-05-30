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ТСЖ наказано за незаконное начисление пенсионерке платы за электроэнергию. Женщина жила без света
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ТСЖ наказано за незаконное начисление пенсионерке платы за электроэнергию. Женщина жила без света

30 мая 2012, 10:19Происшествия
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