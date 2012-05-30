ТСЖ наказано за незаконное начисление пенсионерке платы за электроэнергию. Женщина жила без света
30 мая 2012, 10:19Происшествия
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92-хлетняя жительница Екатеринбурга вынуждена была жить без света, при этом исправно получая квитанции об оплате. В декабре 2011 года родственники обратились в прокуратуру, и уже в январе 2012 года была проведена проверка и вынесены решения.
Выяснилось, что в 2011 году в доме, где проживаетпенсионерка, проводились ремонтные работы, на время которых отключалиэлектроэнергию. После ремонта свет в квартиры не вернули, сославшись на долгиуправляющей компании. То есть ТСЖ без предупреждений (что является нарушениемпроцедуры) оставило жильцов без электричества. Более того, пожилой женщинеисправно шли начисления за потребление этой услуги ЖКХ.
В результате прокурорской проверки ТСЖ оштрафовано на 100тысяч рублей по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).
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