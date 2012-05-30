ТСЖ наказано за незаконное начисление пенсионерке платы за электроэнергию. Женщина жила без света

Выяснилось, что в 2011 году в доме, где проживаетпенсионерка, проводились ремонтные работы, на время которых отключалиэлектроэнергию. После ремонта свет в квартиры не вернули, сославшись на долгиуправляющей компании. То есть ТСЖ без предупреждений (что является нарушениемпроцедуры) оставило жильцов без электричества. Более того, пожилой женщинеисправно шли начисления за потребление этой услуги ЖКХ.