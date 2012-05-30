В Екатеринбурге проведена проверка по факту смерти девушки, отдыхавшей в сауне в компании подруг

Несчастье произошло 26 апреля. Девушки отдыхали в сауне на улице Монтажников, выпивали виски с колой, а также пиво и сок. Обеим девушкам, пившим виски, стало плохо, и одна из них скончалась. Следователи установили, что смерть наступила в результате сердечного заболевания 19-летней девушки, усугубленного спиртным. Ухудшение самочувствия второй полицейские объяснили пережитым стрессом по поводу смерти подруги, из-за которого ее доставили в реанимацию.