В Екатеринбурге проведена проверка по факту смерти девушки, отдыхавшей в сауне в компании подруг
30 мая 2012, 15:24Происшествия
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Не отыскав состава преступления, следственный отдел Железнодорожного района Екатеринбурга принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
Несчастье произошло 26 апреля. Девушки отдыхали в сауне на улице Монтажников, выпивали виски с колой, а также пиво и сок. Обеим девушкам, пившим виски, стало плохо, и одна из них скончалась. Следователи установили, что смерть наступила в результате сердечного заболевания 19-летней девушки, усугубленного спиртным. Ухудшение самочувствия второй полицейские объяснили пережитым стрессом по поводу смерти подруги, из-за которого ее доставили в реанимацию.
В изъятой с места смерти девушки бутылке виски, купленной в специализированном магазине, ядов и других отравляющих или сильнодействующих веществ найдено не было. Получается, что причиной смерти девушки стало заболевание и стечение обстоятельств.
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