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В Екатеринбурге проведена проверка по факту смерти девушки, отдыхавшей в сауне в компании подруг
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге проведена проверка по факту смерти девушки, отдыхавшей в сауне в компании подруг

30 мая 2012, 15:24Происшествия
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