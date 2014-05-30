Ударил участкового - готовься посидеть в тюрьме. В Нижнем Тагиле накажут хулигана
11 мая в дежурную часть отдела полиции № 21 около 21 часа поступило сообщение от сотрудников частной охранной организации, что в селе Балакино в магазине по ул. Ленина дебоширят двое пьяных мужчин.
На место происшествия выехал участковый уполномоченный капитан полиции Вадим Лучинин, который стал опрашивать заплаканную продавщицу. Девушка утверждала, что эти двое вели себя вызывающе и подбивали несовершеннолетнего похитить из холодильника пиво, поэтому она и нажала «тревожную кнопку».
Подъехавшие сотрудники ЧОП попытались утихомирить хулиганов, но один из них разбил боковое стекло со стороны водителя в их служебной автомашине ВАЗ-2109.
Участковый объяснил нарушителю, местному жителю, что вынужден составить в отношении него административный протокол, и предложил сесть в машину. Но тут в разговор вмешался второй участник событий. Он стал нецензурно выражаться, предлагая приятелю не подчиняться сотруднику полиции. При этом выкрикивал в адрес представителя власти, находящегося при исполнении служебных обязанностей, грубые ругательства.
Грубиян, житель Нижнего Тагила, хорошо знаком участковому уполномоченному: он часто приезжает в село, где у его матери есть дачный дом. Не раз сельчане жаловались участковому на грубые выходки злоупотребляющего алкоголем приезжего. Когда капитан Лучинин сделал замечание нарушителю и обратил внимание на недовольства со стороны местных жителей, хулиган подскочил к полицейскому и грубо схватил за шею. Тут частные охранники попытались оттащить нарушителя, но агрессивно настроенный мужчина порвал форменную рубашку участкового и сильно ударил его по ноге. Капитан по рации вызвал на место происшествия сотрудников дежурной части.
В настоящее время по факту применения насилия в отношении представителя власти в отношении 26–летнего тагильчанина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ, предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы.
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