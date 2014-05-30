Ударил участкового - готовься посидеть в тюрьме. В Нижнем Тагиле накажут хулигана

На место происшествия выехал участковый уполномоченный капитан полиции Вадим Лучинин, который стал опрашивать заплаканную продавщицу. Девушка утверждала, что эти двое вели себя вызывающе и подбивали несовершеннолетнего похитить из холодильника пиво, поэтому она и нажала «тревожную кнопку».

Подъехавшие сотрудники ЧОП попытались утихомирить хулиганов, но один из них разбил боковое стекло со стороны водителя в их служебной автомашине ВАЗ-2109.

Участковый объяснил нарушителю, местному жителю, что вынужден составить в отношении него административный протокол, и предложил сесть в машину. Но тут в разговор вмешался второй участник событий. Он стал нецензурно выражаться, предлагая приятелю не подчиняться сотруднику полиции. При этом выкрикивал в адрес представителя власти, находящегося при исполнении служебных обязанностей, грубые ругательства.

Грубиян, житель Нижнего Тагила, хорошо знаком участковому уполномоченному: он часто приезжает в село, где у его матери есть дачный дом. Не раз сельчане жаловались участковому на грубые выходки злоупотребляющего алкоголем приезжего. Когда капитан Лучинин сделал замечание нарушителю и обратил внимание на недовольства со стороны местных жителей, хулиган подскочил к полицейскому и грубо схватил за шею. Тут частные охранники попытались оттащить нарушителя, но агрессивно настроенный мужчина порвал форменную рубашку участкового и сильно ударил его по ноге. Капитан по рации вызвал на место происшествия сотрудников дежурной части.

В настоящее время по факту применения насилия в отношении представителя власти в отношении 26–летнего тагильчанина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ, предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы.