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Ударил участкового - готовься посидеть в тюрьме. В Нижнем Тагиле накажут хулигана
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ударил участкового - готовься посидеть в тюрьме. В Нижнем Тагиле накажут хулигана

30 мая 2014, 10:00Происшествия
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