7-летний ребенок пострадал в дорожной аварии под Екатеринбургом
30 мая 2016, 10:25ПроисшествияТимофей Данилов
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Накануне вечером на ЕКАДе столкнулись иномарка и грузовик. Автомобили врезались лоб в лоб на 11-м километре кольцевой дороги под Екатеринбургом.
Сюжеты: Екатеринбург
Областное ГИБДД сообщает, что вчера в 18:30 грузовой фургон «Форд Транзит» ехал по ЕКАДу в сторону Березовского. 32-летний водитель не смог справиться с управлением своего транспорта и выскочил на встречную полосу. Там грузовик влетел в «Опель Зафира».
В результате столкновения 7-летний пассажир легкового авто получил травму живота. Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу.
Инспекторы добавляют, что мальчик ехал в детском автокресле, а также был пристегнут ремнями безопасности. Однако предпринятые меры не смогли спасти маленького пассажира от травмы.
На прошлой неделе ГИБДД напоминало автолюбителям о правилах безопасной перевозки детей.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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