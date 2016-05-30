7-летний ребенок пострадал в дорожной аварии под Екатеринбургом

Областное ГИБДД сообщает, что вчера в 18:30 грузовой фургон «Форд Транзит» ехал по ЕКАДу в сторону Березовского. 32-летний водитель не смог справиться с управлением своего транспорта и выскочил на встречную полосу. Там грузовик влетел в «Опель Зафира».