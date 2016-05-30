Под Режом спасли лосиху, утопающую в заброшенном бассейне химзавода
30 мая 2016, 08:35ПроисшествияТимофей Данилов
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Лесное животное, которое попало в ловушку с водой, не могло самостоятельно выбраться оттуда.
На днях инспекторы свердловского департамента по охране животного мира вытаскивали из технологического бассейна заброшенного химзавода самку молодого лося.
Испуганную лосиху, попавшую в водяную ловушку, увидели жители города Реж, которые гуляли в лесу. Они и вызвали госинспектора областного департамента. Чтобы вытащить пленницу из бассейна, была оперативно создана спасательная группа, в которую вошли рыболовы и охотники.
Мужчины обвязали веревками передние и задние ноги лосихи, после чего вытащили копытное из плена и отпустили обратно в лес.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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