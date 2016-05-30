Под Режом спасли лосиху, утопающую в заброшенном бассейне химзавода

На днях инспекторы свердловского департамента по охране животного мира вытаскивали из технологического бассейна заброшенного химзавода самку молодого лося.

Испуганную лосиху, попавшую в водяную ловушку, увидели жители города Реж, которые гуляли в лесу. Они и вызвали госинспектора областного департамента. Чтобы вытащить пленницу из бассейна, была оперативно создана спасательная группа, в которую вошли рыболовы и охотники.

Мужчины обвязали веревками передние и задние ноги лосихи, после чего вытащили копытное из плена и отпустили обратно в лес.