В больнице скончался пассажир иномарки, которая на трассе под Нижним Тагилом врезалась в дерево
30 мая 2016, 14:55ПроисшествияТимофей Данилов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Водитель автомобиля погиб на месте аварии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Дорожная трагедия случилась в ночь на субботу. Тогда водитель Geely Emgrand не справился с управлением – иномарка влетела в дерево и перевернулась. Мужчина за рулем скончался на месте.
Стало известно, что 27-летний пассажир, который получил тяжелые травмы и впал в кому, умер через день на больничной койке.
Добавим, что накануне в ДТП под Екатеринбургом пострадал маленький ребенок. Кроме того, в тот же вечер в результате аварии в Нижнем Тагиле одна из иномарок въехала в забор. Водитель получил травму.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей