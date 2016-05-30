В больнице скончался пассажир иномарки, которая на трассе под Нижним Тагилом врезалась в дерево

Дорожная трагедия случилась в ночь на субботу. Тогда водитель Geely Emgrand не справился с управлением – иномарка влетела в дерево и перевернулась. Мужчина за рулем скончался на месте.

Стало известно, что 27-летний пассажир, который получил тяжелые травмы и впал в кому, умер через день на больничной койке.

Добавим, что накануне в ДТП под Екатеринбургом пострадал маленький ребенок. Кроме того, в тот же вечер в результате аварии в Нижнем Тагиле одна из иномарок въехала в забор. Водитель получил травму.