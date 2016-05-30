В Екатеринбурге от ножевого ранения погиб 31-летний мужчина

В следственном комитете журналистам Екатеринбурга рассказали о том, что вчера в половине восьмого вечера в микрорайоне ВИЗ произошло убийство. Личность погибшего установлена. Это мужчина в возрасте 31 год. Подробности произошедшей драмы не раскрываются в интересах следствия. В данный момент лицо или лица, причастные к убийству, остаются на свободе.

Очевидцы сообщают E1.ru о том, что расправе предшествовала погоня. Мужчина якобы убегал от группы молодых людей со стороны школы. Во дворе мужчина был настигнут преследователями и получил удар ножом. На место происшествия приезжала реанимация, но спасти мужчину не удалось.

TagilCity.ru напоминает о том, что на прошлой неделе в Екатеринбурге на улице была расстреляна многодетная мать.