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Два приятеля ограбили алкомаркет в Екатеринбурге: они угрожали продавцам игрушечным пистолетом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два приятеля ограбили алкомаркет в Екатеринбурге: они угрожали продавцам игрушечным пистолетом

30 мая 2017, 13:15Происшествия
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