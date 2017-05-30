Двухлетняя девочка застряла между оконными рамами на втором этаже в Нижнем Тагиле (ФОТО)
30 мая 2017, 07:30Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле накануне спасатели пришли на помощь к ребенку. О застрявшей между оконными рамами на втором этаже девочке в Центр защиты населения сообщили жильцы дома №64 по улице Тимирязева.
Сюжеты: Нижний Тагил
Они рассказали дежурному, что в квартире лает собака и, по всей видимости, нет взрослых. Ситуация представляла реальную угрозу жизни ребёнку.
Прибывшие на место сотрудники Центра защиты населения города поднялись на второй этаж, открыли раму и спустили девочку на землю.
Ребенку ориентировочно 2,5 года. Для дальнейшего разбирательства она была доставлена в полицию.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: ЦЗННТ
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей