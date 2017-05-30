Массовое ДТП произошло в Нижнем Тагиле из-за превышения скорости молодым автолюбителем (ФОТО, ВИДЕО)

Об обстоятельствах столкновения журналистам TagilCity.ru рассказал водитель автомобиля Iran Khodro Samand, оказавшегося в центре ДТП.

Я подъехал к перекрёстку Ленинградский-Дзержинского. Стою спокойно на светофоре. Вижу- сейчас загорится зелёный. А затем слышу визг покрышек, скрип тормозов и чувствую, как машину ударяют в зад. Я по инерции отлетаю к впереди стоящему автомобилю поделился автолюбитель с Вагонки – Андрей.

Видео: запись видеорегистратора автомобиля IranKhodroSamand, 29 мая, 2017 г.

Авария была зарегистрирована полицией Нижнего Тагила. Для установления всех обстоятельств ДТП проводится проверка.

В аварии около дома №36 на пр. Ленинградский приняли участие три автомобиля – ВАЗ 2112, IranKhodroSamand и ВАЗ 21099. По предварительной информации, причиной аварии стало нарушение водителем 1996 г.р. автомобиля ВАЗ 21099 пункта 10.1 ПДД (превышение скорости). Окончательно виновник аварии будет определён по окончании проверки рассказали журналистам TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

Это массовое ДТП, к счастью, обошлось без пострадавших и без жертв.