Мужчина выпал с балкона шестого этажа в Екатеринбурге (ВИДЕО)
30 мая 2017, 12:35Происшествия
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В Екатеринбурге с балкона шестого этажа выпал мужчина. Инцидент попал на видео очевидцев.
Сюжеты: Екатеринбург
На видеозаписи видно, как мужчина на балконе жилого дома громко кричит и ведет себя возбужденно, а затем срывается вниз.
В полиции подтвердили факт ЧП и сказали, что начата проверка всех обстоятельств случившегося. Потерпевший скончался на месте, пишет «Наша газета».
Видео: Юнна Зузенкова
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