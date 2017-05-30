Обстоятельства травмирования ребенка в детском саду выясняются в Екатеринбурге
30 мая 2017, 09:20Происшествия
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Прокуратура Екатеринбурга устанавливает обстоятельства, при которых ребенок получил серьезную травму, играя на детской площадке в детском саду.
Сюжеты: Екатеринбург
Позже стало известно, что травмировался малыш в детском саду, когда катался с горки. В больнице диагностировали перелом позвоночника в грудном отделе, сообщает надзорное ведомство.
Прокуратура выяснит все обстоятельства ЧП и установит круг виновных лиц.
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