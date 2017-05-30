Разрушило автомойку, залило улицы, закрыли детский сад: в Екатеринбурге произошло несколько коммунальных аварий (ФОТО, ВИДЕО)

30 мая в Екатеринбурге случилось сразу три коммунальных ЧП. Из-за повреждения трубы сначала затопило улицу, а потом коммунальщики перекрыли горячую и холодную воду.

По этой причине закрыли детский сад, и родителям пришлось отпрашиваться с работы, так как не с кем было оставить детей.

Другая коммунальная авария стала причиной затопления и разрушения стены автомойки. Прорвало трубу с горячей водой, и поток кипятка хлынул в помещение, где отдыхали мойщики. Одна из панелей стены оказалась повреждена, а напор воды был такой силы, что рабочие сдерживали дверь, чтобы остановить его.

В результате даже резиновые сапоги не спасли их ноги от жжения, полученного от кипятка. Ожогов никто не получил.

Вода от прорыва воды разлилась и по автотрассе, что затрудняло движение машин, сообщает Е1.RU.