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Разрушило автомойку, залило улицы, закрыли детский сад: в Екатеринбурге произошло несколько коммунальных аварий (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Разрушило автомойку, залило улицы, закрыли детский сад: в Екатеринбурге произошло несколько коммунальных аварий (ФОТО, ВИДЕО)

30 мая 2017, 16:25Происшествия
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