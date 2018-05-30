Автомобиль Renault Sandero перевернулся на трассе Нижний Тагил — Усть-Утка
31 мая, 00:15Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
29 мая на автотрассе Нижний Тагил — Усть-Утка автомобиль Renault Sandero съехал с трассы и перевернулся.
Сюжеты: Нижний Тагил
На автотрассе под Нижним Тагилом вечером 29 мая произошло ДТП. Управляющая автомобилем Renault Sandero женщина не справилась с управлением, и машина вылетела с дороги и перевернулась.
Женщина находилась в машине одна. Приехавшая на место происшествия скорая помощь доставила пострадавшую в медучреждение, сообщают «Все Новости».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей