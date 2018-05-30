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Автомобиль Renault Sandero перевернулся на трассе Нижний Тагил — Усть-Утка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Автомобиль Renault Sandero перевернулся на трассе Нижний Тагил — Усть-Утка

31 мая, 00:15Происшествия
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