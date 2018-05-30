Люстра упала на детском празднике в нижнетагильском ДК имени Гагарина (ВИДЕО)
31 мая, 01:30Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле во дворце культуры имени Гагарина, находящемся в ведомстве Свердловской железной дороги, во время детского праздника упала люстра. Никто не пострадал.
Люстру установил подрядчик в 2007 году, когда проводился ремонт здания. Все требования безопасности были соблюдены. После ремонта помещение содержалось в соответствии с регламентом, поэтому дополнительные проверки не проводились.
В процессе внутреннего расследования выяснилось, что вероятной причиной падения люстры стал заводской дефект крепления. При проверке остальных люстр недостатков не обнаружилось.
Администрация учреждения предложила родителям продлить мероприятие в качестве морального ущерба. Вместо трех часов мероприятие длилось пять. Вследствие инцидента родители не предъявили официальных претензий.
Видео: Телекомпания «Тагил-ТВ»
© TagilCity.ru
администрациягородпроисшествиедетиребенокпраздникбезопасностьздоровьеРЖДДК им. ГагаринаСвердловская железная дорога
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей