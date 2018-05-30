Медсестра екатеринбургской зубной больницы выгнала пациента с острой болью (ВИДЕО)
30 мая, 20:50Происшествия
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17 мая в екатеринбургскую стоматологию №9 обратился местный житель с жалобами на острую боль. Однако администратор медучреждения отказалась принимать больного по полису ОМС, ссылаясь на то, что ведутся только платные приемы.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина попытался объяснить, что несколько дней пытается попасть к врачу, но ответом медсестры было, что «это его проблемы».
После того, как администратор заметила, что мужчина снимает происходящее на камеру мобильного телефона, она попыталась силой отобрать средство связи и полис ОМС.
Руководство зубной поликлиники заявляет, что в курсе происшествия, и сейчас проводится служебная проверка. Страховая компания, клиентом которой является пострадавший, в свою очередь, начнет проверку после подачи им заявления, пишет РИА «Новости».
Видео: Е1
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