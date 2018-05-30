Рецидивист из Слободо-Туринского района обвиняется в убийстве своего знакомого (ФОТО)

Как сообщает следственное управление СК России по Свердловской области, двое местных жителей одной из деревень Слободо-Туринского района распивали спиртные напитки в доме ранее неоднократно судимого 57-летнего мужчины.

По версии следствия, в процессе застолья между товарищами возникло недопонимание. Вследствие разногласия один из мужчин взял топор, которым нанес несколько ударов по голове второму участнику застолья. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте преступления.

Преступник предпринял попытку спрятать тело погибшего, но, находясь в алкогольном опьянении, не смог его вынести. Орудие убийства мужчина спрятал в доме.

Соседи обвиняемого вызвали полицию. Прибывшая на вызов следственно-оперативная группа застала подозреваемого на месте преступления. В ходе обыска был обнаружен топор со следами крови. Задержанный написал чистосердечные показания.

В результате происшествия возбуждено уголовное дело. Следствие проводит комплекс мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств дела. Обвиняемый находится под арестом.

Фото: Следственное управление СК РФ по Свердловской области