Ведется ремонт: 11 домов в Дзержинском районе остались без горячей воды (ВИДЕО)
30 мая, 20:10Происшествия
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11 жилых домов, детский сад и кинотеатр «Россия» остались без горячей воды из-за аварии на теплотрассе по проспекту Вагоностроителей в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Сейчас на месте прорыва воды ведутся ремонтные работы.
Сюжеты: Нижний Тагил
Местные жители относятся к отключению воды и ремонтным работам с пониманием.
В МУП «Горэнерго» сообщают, что ремонтные работы ведутся согласно графику и закончатся 31 мая в 20:00. Демонтирован поврежденный участок теплотрассы, ведется установка новых труб.
Напомним, что в результате опрессовки в Нижнем Тагиле обнаружено 120 утечек воды.
Видео: Тагил-ТВ
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