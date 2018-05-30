Ведется ремонт: 11 домов в Дзержинском районе остались без горячей воды (ВИДЕО)

Местные жители относятся к отключению воды и ремонтным работам с пониманием.

В МУП «Горэнерго» сообщают, что ремонтные работы ведутся согласно графику и закончатся 31 мая в 20:00. Демонтирован поврежденный участок теплотрассы, ведется установка новых труб.

Напомним, что в результате опрессовки в Нижнем Тагиле обнаружено 120 утечек воды.