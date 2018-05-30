Водитель ВАЗ-2110 в Нижнем Тагиле сбил на пешеходном переходе женщину (ВИДЕО)
30 мая, 22:50Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Ленина и Первомайская водитель ВАЗ-2110 допустил наезд на пешехода. ДТП произошло 25 мая.
Сюжеты: Нижний Тагил
Водитель «десятки» сбил женщину, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. От удара женщина упала и не смогла подняться самостоятельно, пока не приехала скорая помощь.
Водитель «Лады» вышел из автомобиля и подошел к сбитой им женщине. После этого он попытался уехать, однако его задержали очевидцы ДТП. Один из прохожих укрыл лежащую на асфальте тагильчанку своей курткой. До приезда скорой на место ДТП прибыли сотрудники ДПС.
Видео: «Сети Тагила»
© TagilCity.ru
городдорогатранспортпроисшествиепешеходный переходдтпскорая помощьводительПервомайскаяленинадесяткапешеход
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей