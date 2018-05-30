Житель Североуральска сядет на девять лет за смертельный конфликт подъезде

Трагедия произошла 8 марта 2017 года. Мужчина шёл к другу на пьяные посиделки. В подъезде дома между вторым и третьим этажами на пути обвиняемого оказалась 49-летняя подвыпившая женщина.

Обвиняемый разозлился, что дама мешала ему пройти, тогда он толкнул её с лестницы, в результате чего пострадавшая ударилась головой о чугунную батарею. Мужчина проследовал к своему другу, а женщина осталась лежать без чувств.

Вскоре в подъезд вошли люди, которые вызвали пострадавшей скорую. В больнице женщину пытались спасти, но черепно-мозговая травма была достаточно серьёзная, в результате чего дама скончалась на следующий день, 9 марта.

Полицейские смогли установить личность обидчика. Накануне состоялся суд, где подсудимому озвучили приговор – девять лет тюрьмы, передают в пресс-службе СК РФ по региону.