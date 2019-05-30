На Урале рабочий похитил начальника из-за долгов по зарплате

Как сообщили на предприятии, рабочий потребовал от руководителя выплатить задолженность по зарплате. Когда ему ответили, что денег нет и в ближайшее время не будет, мужчина пришел в ярость, облил бензином трактор и хотел поджечь. Начальник производства Сергей кинулся защищать имущество предприятия, между мужчинами произошла драка, в ходе которой работник «Экопрома» связал начальника, посадил на мотоцикл и вывез в лес. По пути Сергею удалось вырваться и бежать. Рабочий был задержан.

Нетрезвого гражданина доставили в дежурную часть для дачи объяснений. Также свои пояснения представителям МВД дали и руководители фирмы, но, как заверил меня начальник отдела полиции Режа Алексей Корелин, никто из них не заявил о похищении,пояснил корреспондентам Ура.ру пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По информации депутата Ионина, на предприятии уже девять месяцев не выплачивают зарплату. В отношении директора Елены Обухович было возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы», наложен арест на ее имущество стоимостью 1,5 миллиона рублей. При этом, по словам сотрудников, предприятие продолжает работать и приносить прибыль. «Экопром» занимается производством торфа.