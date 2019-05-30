В Екатеринбурге 16-летний водитель насмерть сбил мотоциклиста
Сегодня, 09:02ПроисшествияФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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29 мая вечером на улице Бебеля 16-летний водитель за рулем Hyundai Solaris допустил смертельный наезд на мотоциклиста, сообщает Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной информации, несовершеннолетний, не имеющий водительских прав и стажа вождения, выехал с дворовой территории на автомобиле марки Hyundai Solaris. Молодой человек не предоставил преимущество движения водителю мотоцикла Yamaha YZF, двигавшемуся с высокой скоростью со стороны улицы Готвальда. В результате ДТП 34-летний водитель мотоцикла погиб на месте.
Несовершеннолетний водитель иномарки пояснил, что в момент движения не заметил мотоциклиста. На месте работали сотрудники ГИБДД, ведется установление точной картины происшествия, опрошены свидетели.
29 мая на трассе под Богдановичем водитель автомобиля скорой помощи совершил наезд на пешехода, в результате которого мужчина скончался на месте ДТП.
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