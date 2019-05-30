В Екатеринбурге 16-летний водитель насмерть сбил мотоциклиста

По предварительной информации, несовершеннолетний, не имеющий водительских прав и стажа вождения, выехал с дворовой территории на автомобиле марки Hyundai Solaris. Молодой человек не предоставил преимущество движения водителю мотоцикла Yamaha YZF, двигавшемуся с высокой скоростью со стороны улицы Готвальда. В результате ДТП 34-летний водитель мотоцикла погиб на месте.