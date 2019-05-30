В Екатеринбурге установщик охранной сигнализации обокрал коттедж на два млн рублей
Сегодня, 16:08ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге задержали мужчину, подозреваемого в краже часов и ювелирных изделий, стоимость которых составляла два млн рублей. Задержанному грозит до десяти лет колонии, сообщает УМВД России по Екатеринбургу.
Сюжеты: Екатеринбург
По версии следствия, 33-летний мужчина устанавливал в коттедже системы видеонаблюдения и охранной сигнализации и обнаружил часы и ювелирные изделия. Драгоценности злоумышленник забрал с собой, затем сдал в ломбард, выручив около 200 тысяч рублей.
Заметив пропажу, хозяин дома обратился в полицию. Через некоторое время подозреваемого задержали, и он дал признательные показания.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 158 УК РФ), наказание по которой подразумевает до десяти лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
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