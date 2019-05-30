В Екатеринбурге установщик охранной сигнализации обокрал коттедж на два млн рублей

По версии следствия, 33-летний мужчина устанавливал в коттедже системы видеонаблюдения и охранной сигнализации и обнаружил часы и ювелирные изделия. Драгоценности злоумышленник забрал с собой, затем сдал в ломбард, выручив около 200 тысяч рублей.

Заметив пропажу, хозяин дома обратился в полицию. Через некоторое время подозреваемого задержали, и он дал признательные показания.