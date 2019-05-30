В конном клубе Екатеринбурга лошадь раздробила ребенку лицо

Девочка пришла в конный клуб вместе с подругой, которая несколько месяцев занимается верховой ездой. После пробного урока школьницы направились в конюшню, где помыли лошадь. Затем девочки вывели животное из стойла, в этот момент лошадь сорвалась и ударила одну из девочек копытом в лицо. При этом рядом с ними никого из сотрудников клуба «Талисман» не было. Сотрудники прибежали на крик, дали девочке салфетку и вывели за ограждение клуба. Скорую ребенку не вызвали, утверждают родственники потерпевшей.

Из конного клуба потерпевшую забрала тетя. Женщина рассказала, что лица у девочки не было, все было разодрано до мяса. В медучреждении у девочки диагностировали рваные раны носа, разрыв верхней губы и переломы. По словам тети школьницы, у ребенка разъехался нос, теперь ей требуется несколько пластических операций. Денег у семьи на них нет, так как мама девочки умерла, а отец не принимает участие в ее воспитании.

В конном клубе корреспондентам 66.ру пояснили, что не знают как девочка попала на территорию, пробных уроков в тот день не было, а лошадь дети взяли без спроса.