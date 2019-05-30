В Нижнем Тагиле пятеро взрослых и двое детей спасены при пожаре в девятиэтажке
Сегодня, 09:49ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
30 мая в Нижнем Тагиле произошел пожар в девятиэтажном доме на улице Зари, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 5 часов утра. На место выехали семь сотрудников МЧС на трех спецмашинах. Из квартир при помощи лестницы была спасена женщина, с использованием спасустройства эвакуирован ребенок. Всего спасены семь человек, в том числе двое детей.
В результате пожара повреждено домашнее имущество на площади 15 квадратных метров и внутренняя отделка квартиры, расположенной на втором этаже.
29 мая утром в Екатеринбурге спасатели тушили пожар на асфальтовом заводе. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание в электрощитке. Быстрому распространению огня способствовала горючая загруженность помещений. В пожаре никто не пострадал.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей