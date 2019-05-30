В Нижнем Тагиле пятеро взрослых и двое детей спасены при пожаре в девятиэтажке

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 5 часов утра. На место выехали семь сотрудников МЧС на трех спецмашинах. Из квартир при помощи лестницы была спасена женщина, с использованием спасустройства эвакуирован ребенок. Всего спасены семь человек, в том числе двое детей.