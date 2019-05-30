Житель Сысерти осужден на 12 лет колонии за попытку убийства своей начальницы
Сегодня, 20:21ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Сысерти местный житель напал на своего работодателя, избил ее, обокрал и перерезал горло, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В конце 2018 года подсудимый задумал напасть на свою бывшую работодательницу. Он подстерег ее у дома, несколько раз ударил кирпичом по голове. После этого он затащил потерпевшую в дом и потребовал передать ему ценные вещи, имеющиеся у женщины. Потерпевшая отдала злоумышленнику деньги и золотые украшения на сумму 105 тысяч рублей.
Испугавшись, что женщина заявит в полицию, подсудимый связал ее, нанес ней несколько ударов ножом в горло и столкнул в погреб. Злоумышленник подумал, что женщина скончалась.
Пострадавшей с фактически перерезанным горлом удалось позвонить соседу, который вызвал скорую и полицию.
Суд приговорил мужчину к 12 годам колонии и двум годам ограничения свободы.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей