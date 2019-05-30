Житель Сысерти осужден на 12 лет колонии за попытку убийства своей начальницы

В конце 2018 года подсудимый задумал напасть на свою бывшую работодательницу. Он подстерег ее у дома, несколько раз ударил кирпичом по голове. После этого он затащил потерпевшую в дом и потребовал передать ему ценные вещи, имеющиеся у женщины. Потерпевшая отдала злоумышленнику деньги и золотые украшения на сумму 105 тысяч рублей.