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#домахорошо
Житель Сысерти осужден на 12 лет колонии за попытку убийства своей начальницы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Житель Сысерти осужден на 12 лет колонии за попытку убийства своей начальницы

Сегодня, 20:21ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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