Полицейские Нижнего Тагила вычислили подростков, потушивших Вечный огонь

Юных вандалов, учеников седьмого класса одной из Вагонских школ, опознали инспектора ПДН. Подростков задержали по приметам в Пионерском сквере сотрудники ППС, когда патрулировали этот район. Одному из ребят 14 лет, другому – только 13.

В настоящее время оба доставлены в отдел полиции, где инспектора разбираются в произошедшем. По окончанию проверки будет принято обоснованное решение, добавили в пресс-группе.