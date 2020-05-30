Полицейские Нижнего Тагила вычислили подростков, потушивших Вечный огонь
Сегодня, 21:30ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Стали известны личности подростков, осквернивших монумент памяти на площади Славы в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
Юных вандалов, учеников седьмого класса одной из Вагонских школ, опознали инспектора ПДН. Подростков задержали по приметам в Пионерском сквере сотрудники ППС, когда патрулировали этот район. Одному из ребят 14 лет, другому – только 13.
В настоящее время оба доставлены в отдел полиции, где инспектора разбираются в произошедшем. По окончанию проверки будет принято обоснованное решение, добавили в пресс-группе.
Прокуратура и СК начали проверки по факту происшествия на площади Славы – вечером 29 мая двое подростков забрались на памятник и потушили Вечный огонь. По данному инциденту возбудили уголовное дело.
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