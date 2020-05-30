Следователи возбудили дело по факту вандализма у Вечного огня в Нижнем Тагиле

По словам пресс-службы ведомства, данное деяние имеет признаки преступления по статье «вандализм» уголовного кодекса (ст. 214 УК РФ). В настоящий момент проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ранее по этому делу проверки начала прокуратура Дзержинского района.