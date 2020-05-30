Следователи возбудили дело по факту вандализма у Вечного огня в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:54ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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СК возбудил уголовное дело после инцидента у Вечного огня в Нижнем Тагиле, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам пресс-службы ведомства, данное деяние имеет признаки преступления по статье «вандализм» уголовного кодекса (ст. 214 УК РФ). В настоящий момент проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ранее по этому делу проверки начала прокуратура Дзержинского района.
Также сотрудники отдела полиции №17 выясняют личности подростков, которые 29 мая потушили Вечный огонь на Вагонке.
Видео
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Инцидент на площади Славы попал в объектив камер «Сетей Тагила». Согласно видеозаписи, пара подростков поднимается на пьедестал у стелы и заливает жидкостью Вечный огонь.
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