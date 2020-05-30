В Екатеринбурге полицейский выстрелил в напавшего на его напарника с ножом дебошира

Инцидент произошел сегодня, 30 мая, ночью. В дежурную часть в 01.23 поступило тревожное сообщение о том, что мужчина изрубил дверь одной из местных жительниц. На место происшествия отправился наряд ППСП. По прибытию были обнаружены повреждения перил и дверей квартиры в многоквартирном доме.

Во время выяснения обстоятельств случившегося, сотрудники полиции заметили неизвестного мужчину, несущего в руках мешок и сейф. На требование остановиться он бросил вещи, выхватил нож, а также предмет, напоминающий пистолет. В результате нападения один из патрульных был ранен колюще-режущим предметом в область плеча. В результате его напарник применил табельное оружие, выстрелив нападавшему в ногу. Раненому сержанту была оказана помощь медиков, госпитализация не потребовалась. Нападавший был доставлен в больницу, где будет проходить лечение под охраной стражей порядка.

По словам полковника Горелых, задержан мужчина 1990 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств. На месте конфликта был изъят охолощенный пистолет «Беретта» и кухонный нож, а в квартире подозреваемого обнаружены бутылки из-под алкоголя и две коробки от «стволов».

Также отмечается, что мужчина находился в состоянии опьянения. На вопрос о причинах порчи дверей соседей, он ответить затруднился. Однако в содеянном он сознался.

Мужчина пояснил правоохранителям, что он спешно собрал самое необходимое и пытался сбежать после того, как заметил, что полицейское авто убыло от дома. Но он не знал, что патрульная машина освободила проезжую часть, чтобы другие транспортные средства могли беспрепятственно проехать.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Все полученные в ходе разбирательств материалы переданы в Следственный комитет по региону.