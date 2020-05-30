В Нижнем Тагиле на глазах у прохожих алабай загрыз маленькую собаку
27 мая около 10 утра в Нижнем Тагиле большая собака, похожая на алабая, на глазах у прохожих загрызла той-терьера, который шел на поводке с хозяйкой. Об этом в паблике «Инцидент Нижний Тагил» сообщили очевидцы.
По их словам, собака гуляла без присмотра. Она накинулась на проходящего мимо той-терьера и несколько раз его укусила. Пострадавшее животное скончалось по дороге в ветеринарную клинику.
Данный пес бегал все утро у вокзала. По другим камерам удалось разглядеть, что собака была с хозяином. Он стоял у магазина «Клев». После случившегося ретировался, сообщил один из подписчиков группы.
Также очевидцы отметили, что по отношению к людям алабай никакой агрессии не проявлял.
Я видела его возле ж/д моста, когда шла утром на работу. Кстати, он очень дружелюбно себя вел по отношению к людям. Прохожие его гладили. Он был в ошейнике. Увязался за каким-то мужиком, потом возле вокзала бродил,рассказала тагильчанка.
Хозяйка погибшей собаки написала заявление в полицию. В МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили TagilCity.ru, что по данному факту проводится проверка.