В Нижнем Тагиле на глазах у прохожих алабай загрыз маленькую собаку

По их словам, собака гуляла без присмотра. Она накинулась на проходящего мимо той-терьера и несколько раз его укусила. Пострадавшее животное скончалось по дороге в ветеринарную клинику.

Данный пес бегал все утро у вокзала. По другим камерам удалось разглядеть, что собака была с хозяином. Он стоял у магазина «Клев». После случившегося ретировался, сообщил один из подписчиков группы.

Также очевидцы отметили, что по отношению к людям алабай никакой агрессии не проявлял.

Я видела его возле ж/д моста, когда шла утром на работу. Кстати, он очень дружелюбно себя вел по отношению к людям. Прохожие его гладили. Он был в ошейнике. Увязался за каким-то мужиком, потом возле вокзала бродил,рассказала тагильчанка.