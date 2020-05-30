В Нижнем Тагиле водитель иномарки «выбил страйк» на парковке на Тагилстрое
Вчера, 22:23ПроисшествияФото: 1MediaInvest
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Две иномарки и ВАЗ 2107 попали в ДТП на парковке у поликлиники на улице Металлургов в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-центр МЧС.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Инцидент произошёл в пятницу, 29 мая, в 18 часов. В результате аварии пострадал водитель Renault Fluence.
Как рассказали TagilCity.ru очевидцы ДТП, кроссовер Lifan врезался в ехавший перед ним ВАЗ 2107. Отечественный автомобиль по инерции отбросило в сторону – в припаркованный возле поликлиники Renault Fluence.
На место ДТП выезжали одна единица пожарно-спасательной техники и три человека личного состава. ГИБДД выясняет обстоятельства аварии.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей