Девушка на самокате врезались в такси и попала в больницу в Екатеринбурге

Девушка на самокате врезались в машину такси и была госпитализирована в больницу с переломом в Екатеринбурге.

Инцидент произошел ночью, 30 мая на улице Московская недалеко от дома № 35. 20-летняя девушка на самокате влетела в бок автомобилю такси — отечественной Lada, которая выезжала со двора. В результате ДТП екатеринбурженка получила перелом лодыжки и была доставлена медиками «скорой помощи» в ГКБ № 36. На месте происшествия все обстоятельства выясняли сотрудники Госавтоинспекции. Водитель Lada имеет водительский стаж 27 лет, состояние опьянения у него не было установлено, к административной ответственности мужчина привлекался 5 раз, прокомментировали в ГИБДД Екатеринбурга Е1. Напомним, 15 мая 3-летнюю девочку на самокате сбил водитель иномарки в Екатеринбурге. В результате пострадавшая была госпитализирована в больницу с ушибами мягких тканей голени. 3-летнюю девочку на самокате сбил водитель иномарки в Екатеринбурге

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