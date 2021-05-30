Девушка на самокате врезались в такси и попала в больницу в Екатеринбурге

Девушка на самокате врезались в такси и попала в больницу в Екатеринбурге
Девушка на самокате врезались в такси и попала в больницу в Екатеринбурге
Сегодня, 11:22ПроисшествияФото: ИА «Ночные новости»
Девушка на самокате врезались в машину такси и была госпитализирована в больницу с переломом в Екатеринбурге.

Инцидент произошел ночью, 30 мая на улице Московская недалеко от дома № 35.

20-летняя девушка на самокате влетела в бок автомобилю такси — отечественной Lada, которая выезжала со двора.

В результате ДТП екатеринбурженка получила перелом лодыжки и была доставлена медиками «скорой помощи» в ГКБ № 36.

На месте происшествия все обстоятельства выясняли сотрудники Госавтоинспекции.

Водитель Lada имеет водительский стаж 27 лет, состояние опьянения у него не было установлено, к административной ответственности мужчина привлекался 5 раз, прокомментировали в ГИБДД Екатеринбурга Е1.

Напомним, 15 мая 3-летнюю девочку на самокате сбил водитель иномарки в Екатеринбурге. В результате пострадавшая была госпитализирована в больницу с ушибами мягких тканей голени.

Сюжеты:
Екатеринбург
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