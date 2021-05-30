Два парня из-за пива избили охранника ларька в Екатеринбурге

Инцидент произошел 29 мая на улице Ключевской, 12. По словам местных жителей, погибшего звали Батыр, ему было 55 лет. В тот день два уральца пришли в торговую точку и попросили пиво, но не расплатились за него. Охранник побежал за грабителя, но на улице они избили его по голове и скрылись. Местные жители вызвали пострадавшему скорую медицинскую помощь, а 30 мая мужчина умер в больнице.
Он много лет проработал охранником в этом ларьке. Я живу в соседнем доме, к нам приходила полиция, всех допрашивали насчет этого случая, рассказал один из местных жителей.
В ларьке были установлены камеры видеонаблюдения. На данный момент их изучает полиция, сообщает Е1.
Напомним, в Екатеринбурге 64-летний пенсионер подозревается в том, что топором сломал ребра похитителю своего велосипеда. Теперь в отношении него заведено уголовное дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия).