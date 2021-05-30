Два парня из-за пива избили охранника ларька в Екатеринбурге

Инцидент произошел 29 мая на улице Ключевской, 12. По словам местных жителей, погибшего звали Батыр, ему было 55 лет. В тот день два уральца пришли в торговую точку и попросили пиво, но не расплатились за него. Охранник побежал за грабителя, но на улице они избили его по голове и скрылись. Местные жители вызвали пострадавшему скорую медицинскую помощь, а 30 мая мужчина умер в больнице.