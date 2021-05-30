Два парня из-за пива избили охранника ларька в Екатеринбурге

Два парня из-за пива избили охранника ларька в Екатеринбурге
Два парня из-за пива избили охранника ларька в Екатеринбурге
Сегодня, 21:25ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Два молодых человека из-за пива избили охранника ларька в Екатеринбурге. Пострадавший мужчина скончался в больнице.

Инцидент произошел 29 мая на улице Ключевской, 12. По словам местных жителей, погибшего звали Батыр, ему было 55 лет. В тот день два уральца пришли в торговую точку и попросили пиво, но не расплатились за него. Охранник побежал за грабителя, но на улице они избили его по голове и скрылись. Местные жители вызвали пострадавшему скорую медицинскую помощь, а 30 мая мужчина умер в больнице.

Он много лет проработал охранником в этом ларьке. Я живу в соседнем доме, к нам приходила полиция, всех допрашивали насчет этого случая, рассказал один из местных жителей.

В ларьке были установлены камеры видеонаблюдения. На данный момент их изучает полиция, сообщает Е1.

Напомним, в Екатеринбурге 64-летний пенсионер подозревается в том, что топором сломал ребра похитителю своего велосипеда. Теперь в отношении него заведено уголовное дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
избиениеалкогольохранаохранникЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы