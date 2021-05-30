Из-за взрыва надувного батута две девочки пострадали в Барнауле
Сегодня, 18:13ПроисшествияФото: скриншот видео ФедералПресс

Из-за взрыва надувного батута две девочки пострадали в Барнауле

Надувной батут, на котором прыгали дети, лопнул в Барнауле. В результате происшествия пострадали две девочки.

Инцидент случился днем 30 мая. Предварительно, у батута оторвало крепления, после чего детей подбросило в воздух. Две девочки упали на трамвайные пути и были доставлены в реанимацию без сознания.

На данный момент одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, а другая — в крайне тяжелом, сообщает ТК «Рен ТВ» со ссылкой на управление Минздрава по Алтайскому краю.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает пресс-служба ведомства.

Видео:ФедералПресс

Материалы по теме:
происшествиедетиБарнаулбатут
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы