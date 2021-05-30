Из-за взрыва надувного батута две девочки пострадали в Барнауле

Сегодня, 18:13ПроисшествияФото: скриншот видео ФедералПресс
Инцидент случился днем 30 мая. Предварительно, у батута оторвало крепления, после чего детей подбросило в воздух. Две девочки упали на трамвайные пути и были доставлены в реанимацию без сознания.
На данный момент одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, а другая — в крайне тяжелом, сообщает ТК «Рен ТВ» со ссылкой на управление Минздрава по Алтайскому краю.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает пресс-служба ведомства.