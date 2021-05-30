Массовое ДТП произошло на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле

Массовое ДТП произошло на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле
Массовое ДТП произошло на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:03ПроисшествияФото: «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте
Массовое ДТП с участием трех автомобилей произошло на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле в субботу, 29 мая. Одного из водителей госпитализировали с травмой живота.

Две иномарки — Toyota Mark и Citroen C3, а также отечественная «десятка» столкнулись около 12.30 в субботу, 29 мая на Восточном шоссе, 28 в Нижнем Тагиле.

Автомобили следовали друг за другом в одном направлении. Водитель автомобиля «ВАЗ 2110» допустил столкновение с автомобилем Toyota, после чего иномарку развернуло и отбросило на Citroen.

На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД и МЧС.

В результате аварии пострадала девушка-водитель Toyota. Она доставлена в больницу с предварительным диагнозом тупая травма живота, прокомментировали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Напомним, утром 29 мая на трассе между Нижним Тагилом и Верхней Салдой, на съезде в поселок Северный произошло ДТП. Водитель Ford Focus не справился с управлением и свернул с пути, после чего машина несколько раз перевернулась.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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