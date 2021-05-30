Мумифицированный труп женщины найден в лесу под Екатеринбургом

Мумифицированный труп женщины найден в лесу под Екатеринбургом
Мумифицированный труп женщины найден в лесу под Екатеринбургом
Сегодня, 14:44ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Мумифицированный труп женщины найден под Екатеринбургом 30 мая. Полицейские устанавливают личность погибшей. Ею может оказаться пропавшая, которую искали стражи правопорядка и поисковые отряды.

Об обнаружении человеческих останков недалеко от остановки «Сады» в поселке Рудный под Екатеринбургом сообщил местный житель, который утром 30 мая вышел на прогулку со своей собакой.

Мы шли с собакой по каменистой, труднодоступной тропинке. Метрах в пятидесяти я заметил женщину в красном: она лежала на боку, подогнув ноги, будто спала. Сначала я решил, что человеку стало плохо, поспешил на помощь, но, подойдя поближе, понял, что это труп, рассказал мужчина URA.RU.

В данный момент следователи устанавливают личность мумифицированной женщины и причины смерти.

Как сообщил TagilCity.ru глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, тело может принадлежать пропавшей в начале апреля женщине.

Напомним, в начале мая тело 28-летней блогерши Кристины Журавлевой было найдено в лесополосе под Екатеринбургом. В итоге в убийстве женщины сознался ее муж.

Сюжеты:
Екатеринбург
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