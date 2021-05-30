Мумифицированный труп женщины найден в лесу под Екатеринбургом

Мы шли с собакой по каменистой, труднодоступной тропинке. Метрах в пятидесяти я заметил женщину в красном: она лежала на боку, подогнув ноги, будто спала. Сначала я решил, что человеку стало плохо, поспешил на помощь, но, подойдя поближе, понял, что это труп, рассказал мужчина URA.RU.