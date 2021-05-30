Мумифицированный труп женщины найден в лесу под Екатеринбургом

Об обнаружении человеческих останков недалеко от остановки «Сады» в поселке Рудный под Екатеринбургом сообщил местный житель, который утром 30 мая вышел на прогулку со своей собакой.
Мы шли с собакой по каменистой, труднодоступной тропинке. Метрах в пятидесяти я заметил женщину в красном: она лежала на боку, подогнув ноги, будто спала. Сначала я решил, что человеку стало плохо, поспешил на помощь, но, подойдя поближе, понял, что это труп, рассказал мужчина URA.RU.
В данный момент следователи устанавливают личность мумифицированной женщины и причины смерти.
Как сообщил TagilCity.ru глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, тело может принадлежать пропавшей в начале апреля женщине.
Напомним, в начале мая тело 28-летней блогерши Кристины Журавлевой было найдено в лесополосе под Екатеринбургом. В итоге в убийстве женщины сознался ее муж.