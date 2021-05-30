Пьяный мужчина требовал отменить гомосексуализм и стрелял по прохожим в Екатеринбурге

Инцидент произошел вечером 30 мая, в микрорайоне Химмаш на улице Бородина. Предварительная информация гласит, что раньше стрелявший работал в МВД.
Мужчина по торс голый на четвертом этаже кричит что-то типа: «Требую отменить гомосексуализм!» — а затем начинает стрелять по росгвардейцам и прохожим,сообщили очевидцы изданию Е1.
Стрельбу мужчина начал с балкона своей квартиры на четвертом этаже. На данный момент пострадали два человека: сотрудник Росгвардии и ребенок, рассказал TagilCity.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Им оказана медицинская помощь. Место происшествия было оцеплено. По словам Горелых, сейчас там работают руководители УМВД России по Екатеринбургу. Личность гражданина и используемый тип оружия также устанавливаются.
Проводятся мероприятия по задержанию злоумышленника,подчеркнул половник Горелых.
Напомним, 11 мая сообщалось о стрельбе и взрыве в школе № 175 в Казани. Спецслужбы эвакуировали школу и задержали 19-летнего подозреваемого.