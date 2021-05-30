Пьяный мужчина требовал отменить гомосексуализм и стрелял по прохожим в Екатеринбурге

Пьяный мужчина требовал отменить гомосексуализм и стрелял по прохожим в Екатеринбурге
Пьяный мужчина требовал отменить гомосексуализм и стрелял по прохожим в Екатеринбурге
Сегодня, 21:58ПроисшествияФото: E1.RU
Житель Екатеринбурга, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал стрелять по силовикам и прохожим в Екатеринбурге.

Инцидент произошел вечером 30 мая, в микрорайоне Химмаш на улице Бородина. Предварительная информация гласит, что раньше стрелявший работал в МВД.

Мужчина по торс голый на четвертом этаже кричит что-то типа: «Требую отменить гомосексуализм!» — а затем начинает стрелять по росгвардейцам и прохожим,сообщили очевидцы изданию Е1.

Стрельбу мужчина начал с балкона своей квартиры на четвертом этаже. На данный момент пострадали два человека: сотрудник Росгвардии и ребенок, рассказал TagilCity.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Им оказана медицинская помощь. Место происшествия было оцеплено. По словам Горелых, сейчас там работают руководители УМВД России по Екатеринбургу. Личность гражданина и используемый тип оружия также устанавливаются.

Проводятся мероприятия по задержанию злоумышленника,подчеркнул половник Горелых.

Напомним, 11 мая сообщалось о стрельбе и взрыве в школе № 175 в Казани. Спецслужбы эвакуировали школу и задержали 19-летнего подозреваемого.

Сюжеты:
ЭксклюзивЕкатеринбург
Материалы по теме:
полициястрельбаРосгвардияЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы